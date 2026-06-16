من قلب الخيام.. دعم غزي لمنتخب مصر في مواجهة بلجيكا

رغم الظروف القاسية التي يعيشها سكان قطاع غزة منذ سنوات بفعل حرب الإبادة وما خلفتها من دمار إلى جانب الحصار المستمر، لم تغب أجواء كأس العالم عن المشهد، حيث حرص العديد من الغزيين، لا سيما فئة الشباب، على متابعة المباراة الافتتاحية للمنتخب المصري أمام بلجيكا وإظهار دعمهم وتشجيعهم للفريق.

وفي إحدى الخيام التي أقامها النازحون وحولوها إلى ما يشبه المقاهي الشعبية، تجمع عشرات الشبان حول شاشة تلفاز لمتابعة أحداث اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله.

وظهرت الأعلام المصرية معلقة داخل الخيمة، فيما التف بعض المشجعين بها أو وضعوها على أكتافهم تعبيرا عن مساندتهم للمنتخب المصري، وفق ما رصدته كاميرا الجزيرة مباشر.

وعكست المشاهد جانبا من إصرار الغزيين على التمسك بالحياة وممارسة تفاصيلها اليومية رغم المآسي المتواصلة، إذ أظهرت اللقطات شابا يجلس على كرسي متحرك ويتابع المباراة بشغف، متفاعلا مع مجرياتها ومؤازرا المنتخب المصري بحماس كبير.

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 70 ألف شهيد وأكثر من 120 ألف مصاب إلى جانب آلاف المفقودين والأسرى.

ومن بين الشهداء ارتقى أكثر من ألف رياضي طوال فترة الحرب، بينهم لاعبون ومدربون وكوادر رياضية، كذلك تعرضت الملاعب والمنشآت الرياضية في القطاع لدمار واسع، ما أدى إلى شلل شبه كامل في النشاط الرياضي.

ورغم هذه الظروف، يواصل الفلسطينيون في غزة متابعة الأحداث الرياضية الكبرى، ويحرصون على إظهار دعمهم للمنتخبات العربية المشاركة في البطولات الدولية، تعبيرا عن عمق الروابط التي تجمعهم بالشعوب العربية وشعورهم بالانتماء إلى فضاء عربي واحد.

وتحظى جميع المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم بدعم وتشجيع الجمهور الفلسطيني، لكن منتخب مصر له مكانة خاصة في قلوب الغزيين بحكم العلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني، والمصري والروابط الدينية والعائلية.

المصدر / فلسطين أون لاين