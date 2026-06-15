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992 شهيداً و3144 إصابة في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار

15 يونيو 2026 . الساعة 12:08 بتوقيت القدس
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مواطنون يصلون صلاة الجنازة على أحد شهداء العدوان على غزة (أرشيف)

إرتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 992 شهيداً و3144 إصابة، إضافة إلى انتشال 784 جثماناً، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سبعة شهداء، بينهم ستة شهداء جدد وشهيد جرى انتشاله من تحت الأنقاض، إلى جانب ست إصابات.

وأشارت إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عدم تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم حتى الآن.

وذكرت الوزارة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,003 شهداء و173,252 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة

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