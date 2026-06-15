الاحتلال يعتقل 13 فلسطينياً خلال حملة مداهمات في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، 13 مواطنًا خلال حملات دهم وتفتيش في محافظات بيت لحم ونابلس والخليل بالضفة الغربية المحتلة، تزامنًا مع تشديد الإجراءات العسكرية وإغلاق عدد من الطرق والمداخل.

ففي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، هم: صلاح خالد صلاح الهريمي (38 عامًا) من منطقة أبو نجيم شرق المدينة، والشقيقان عبد الله وأحمد عطا الهريمي من منطقة واد شاهين، إضافة إلى طلب سامي طلب طقاطقة (22 عامًا)، ويوسف رائد طقاطقة (21 عامًا) من بلدة بيت فجار، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين عقب اقتحامات نفذتها فجر اليوم. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منازل في شارع فطاير وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل مؤمن سلامة وسامر سلامة. كما اقتحمت مخيم العين غرب المدينة واعتقلت الشقيقين عميد ومحمد إياد حمدي بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه.

أما في محافظة الخليل، فاعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين هم: مجد ماهر عبيد، وكريم شاهين، وسعيد أبو سنينة من مدينة الخليل، ويونس سالم رجوب من بلدة دورا، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

كما داهمت قوات الاحتلال منزلي الأسيرين المحررين أنس مسالمة وراتب حريبات في بلدة دورا، وعاثت بمحتوياتهما خرابًا.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية بواسطة البوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

المصدر / فلسطين أون لاين