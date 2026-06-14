اغتيال قيادي في "فتح" وضابط بالأمن الوطني الفلسطيني داخل مخيم عين الحلوة

قُتل قيادي في حركة فتح وضابط في قوات الأمن الوطني الفلسطيني، عصر الأحد، في عملية اغتيال استهدفتهما داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، ما أثار حالة من التوتر والقلق في أكبر المخيمات الفلسطينية في البلاد.

وأفادت مصادر محلية بأن مسلحين يستقلون سيارة أطلقوا وابلاً من الرصاص باتجاه القيادي في حركة فتح محمد فتحي والضابط في قوات الأمن الوطني الفلسطيني هيثم الغوطاني، أثناء وجودهما أمام مكتب الحركة في منطقة الحبسة داخل المخيم، ما أدى إلى مقتلهما.

وبحسب المعلومات الأولية، أصيب الغوطاني بجروح خطيرة خلال الهجوم قبل أن يُعلن لاحقاً عن وفاته متأثراً بإصابته، فيما سادت حالة من الاستنفار في أرجاء المخيم عقب العملية.

وأدت الحادثة إلى اندلاع اشتباكات محدودة في محيط مكان الاغتيال، بينما عمد مسلحون إلى نصب شوادر وسواتر في الشارع الفوقاني وحي الطيرة وإغلاق بعض الطرقات، وسط مخاوف من تجدد التوترات الأمنية داخل المخيم.

وقال المسؤول الإعلامي في قوات الأمن الوطني الفلسطيني، عبد أسدي، إن العملية تمثل "عملاً عبثياً يهدف إلى جر مخيم عين الحلوة نحو الفوضى وزعزعة حالة الاستقرار التي شهدها خلال الفترة الماضية"، مؤكداً أن التحقيقات بدأت لكشف ملابسات الجريمة وتحديد الجهات المسؤولة عنها.

وأضاف أن الأجهزة المختصة تتابع عدداً من الخيوط والأسماء المشتبه بها، إلى جانب مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت تحركات أشخاص قرب موقع العملية، مشدداً على أن الجريمة "لن تمر من دون محاسبة".

المصدر / فلسطين أون لاين