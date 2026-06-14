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هيئة البترول: دخول 4 شاحنات غاز إلى غزة

14 يونيو 2026 . الساعة 17:34 بتوقيت القدس
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دخول حمولة أربع شاحنات من غاز الطهي إلى قطاع غزة

أعلنت الهيئة العليا للبترول في غزة، دخول حمولة أربع شاحنات من غاز الطهي إلى قطاع غزة، تمهيداً لتوزيعها على المواطنين المدرجين ضمن الكشف الموحد بتاريخ 3 حزيران/يونيو 2026 في جميع محافظات القطاع.

وأوضحت الأحد، أن الكميات الواردة ستُوزع على نحو 9851 مستفيداً وفق الآلية المعتمدة، في إطار الجهود الرامية إلى تلبية احتياجات المواطنين والتخفيف من أزمة نقص غاز الطهي التي يشهدها القطاع.

ودعت المواطنين المشمولين في الكشف إلى متابعة الإعلانات الصادرة عن الجهات المختصة ونقاط التوزيع المعتمدة لاستلام مخصصاتهم وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين
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