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أغلى هدف في تاريخ قطر.. خوخي بوعلام يحصد مكافأة استثنائية

14 يونيو 2026 . الساعة 13:13 بتوقيت القدس
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خوخي بوعلام

 حصد مدافع المنتخب القطري، خوخي بوعلام، مكافأة استثنائية عقب تسجيله هدف التعادل لمنتخب بلاده أمام سويسرا في كأس العالم 2026.

وأكد حساب The Touchmine عبر منصة إكس، أن صندوق الاستثمار العام القطري أعلن منح خوخي بوعلام 3 ملايين دولار إلى جانب سيارة فاخرة من طراز رولز رويس فانتوم تُقدر قيمتها بنحو 550 ألف دولار، تقديراً لدوره في تحقيق نقطة تاريخية للعنابي.

وجاء هدف خوخي في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام منتخب سويسرا، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة، ليمنح قطر أول نقطة لها في النسخة الحالية من البطولة ويشعل فرحة جماهيرها، خاصة أن المنتخب كان مهدداً بتلقي الخسارة بعد انتهاء الوقت الأصلي بتقدم سويسرا بهدف نظيف.

ويكتسب الهدف أهمية تاريخية، إذ يعد ثاني هدف فقط يسجله المنتخب القطري في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعد ظهوره الأول في نسخة 2022 التي أقيمت على أرضه، ما جعل إنجاز خوخي يحظى باحتفاء واسع داخل الأوساط الرياضية والإعلامية.

وتداولت وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أنباء المكافأة الضخمة التي سيحصل عليها اللاعب، والتي تجمع بين الجائزة المالية والسيارة الفاخرة، في خطوة تعكس حجم التقدير للأهداف الحاسمة التي قد تصنع الفارق في أكبر حدث كروي عالمي.

ويستعد المنتخب القطري لخوض مواجهته المقبلة أمام منتخب كندا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، في مباراة ستكون حاسمة في سباق التأهل إلى الدور التالي، بعدما أعاد هدف خوخي آمال "العنابي" في المنافسة على إحدى بطاقتي العبور.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مكافأة #كأس العالم #مونديال 2026 #خوخي بوعلام

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