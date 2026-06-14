جماهير المغرب تهتف لفلسطين في قلب نيويورك

رفع جمهور المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم لكرة القدم علم فلسطين وردد هتافات تضامنا مع القضية الفلسطينية في ميدان “تايمز سكوير” الشهير بقلب مدينة نيويورك الأمريكية.

وجاء التضامن مع القضية الفلسطينية ليلة السبت، قبيل المباراة التي جمعت المغرب والبرازيل برسم كأس العالم 2026.

وبدأت رسائل وفعاليات التضامن المغربية مع فلسطين في الساحات بمدينة نيويورك قبيل انطلاق المباراة، واستمرت في المدرجات بعد بدايتها.

ورددت جماهير المغرب شعارات “الحرية لفلسطين”.

وأظهرت مقاطع فيديو حضورا كبيرا للمشجعين المغاربة في ساحات نيويورك مع الحرص على رفع العلم الفلسطيني.

الجماهير المغربية المؤازرة لمنتخب بلادها لم تنس فلسطين ورفعت العلم الفلسطيني في قلب نيويورك ❤️ pic.twitter.com/Sjtw73JrHc — نحو الحرية (@hureyaksa) June 14, 2026

وتحرص الجماهير المغربية على التضامن مع فلسطين بالعديد من مباريات البطولة المحلية ومباريات المنتخب.

كما أن لجماهير الفرق المغربية أغاني خاصة بفلسطين مثل “رجاوي فلسطيني” لفريق الرجاء البيضاوي، و”أرض الصمود” لنادي الوداد البيضاوي، فضلا عن حرصهم على رفع لافتات ضخمة تضامنا مع فلسطين بمدرجات الملاعب.

وفرض منتخب المغرب التعادل 1-1 على نظيره البرازيلي، الأحد، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم 2026.

وبهذه النتيجة، حصد كل منتخب نقطة واحدة في جدول ترتيب المجموعة، التي تضم أيضا اسكتلندا التي فازت على هايتي بهدف دون رد، لتتصدر ترتيب المجموعة مؤقتا.

المصدر / فلسطين أون لاين