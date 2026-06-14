استشهاد الأسير عماد سرحان من حيفا داخل سجون الاحتلال

أُعلن صباح اليوم الأحد عن استشهاد الأسير الفلسطيني عماد راجح مصطفى سرحان (48 عاماً) من مدينة حيفا المحتلة، داخل سجن "جلبوع" الإسرائيلي، بعد أن أمضى أكثر من 24 عاماً في الأسر.

وذكرت إدارة السجون الإسرائيلية وفاة سرحان، المعتقل منذ كانون الثاني/يناير 2002، والمنحدر من حي وادي النسناس في حيفا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن ظروف وفاته.

وكان سرحان قد خضع لتحقيق استمر لأكثر من شهرين عقب اعتقاله، قبل أن تصدر بحقه محكمة إسرائيلية حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة، إضافة إلى عشر سنوات أخرى، أمضى جزءاً كبيراً منها في العزل الانفرادي.

سلسلة إجراءات عقابية

وتعرض الأسير الراحل على مدار سنوات اعتقاله لسلسلة من الإجراءات العقابية، من أبرزها العزل لفترات طويلة، شملت أربع سنوات متواصلة بذريعة وجود "ملف سري"، مع تمديد قرار العزل بشكل متكرر.

وخلال الأعوام الأخيرة، حذرت عائلته ومؤسسات حقوقية من التدهور المتواصل في حالته الصحية، مشيرة إلى معاناته من أمراض مزمنة في القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم، فضلاً عن مشكلات صحية أخرى تفاقمت داخل السجن.

وفي عام 2022، أفادت عائلته بأن وضعه الصحي بلغ مرحلة حرجة، واضطر إلى استخدام كرسي متحرك نتيجة تراجع قدرته على الحركة، في ظل ما وصفته بسياسة الإهمال الطبي وحرمانه من العلاج والرعاية اللازمة.

عزل ومرض

كما وجهت العائلة مناشدات متكررة إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية للتدخل من أجل توفير العلاج له وإنهاء ظروف العزل التي رافقته خلال فترات مختلفة من اعتقاله.

ويأتي استشهاد سرحان في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وسط توثيق مؤسسات مختصة لوفاة عدد من الأسرى خلال فترة احتجازهم، في ظل اتهامات تتعلق بالإهمال الطبي وسوء المعاملة وحرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية.

المصدر / فلسطين أون لاين