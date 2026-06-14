صحة غزة: أزمة كارثية ونقص حاد يهددان المختبرات وبنوك الدم

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من مواجهة المختبرات وبنوك الدم لتحديات كارثية تهدد مقومات عملها الأساسية، بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي يوافق الرابع عشر من يونيو/حزيران.

وكشفت الوزارة، في بيان صحفي أصدرته الأحد 14 يونيو 2026، عن أرقام صادمة تعكس حجم الأزمة الإنسانية والصحية في القطاع؛ حيث أكدت أن 87% من المستهلكات المخبرية ومواد الفحص الطبي باتت غير متوفرة تماماً، مما أدى إلى عجز كبير في تلبية الاحتياجات الطبية العاجلة.

وأوضح البيان أن النقص الحاد في أجهزة الفحص ومعدات المختبرات يفاقم من صعوبة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمرضى والجرحى، مشدداً على أن بنوك الدم في قطاع غزة باتت في حاجة ماسة وعاجلة لتعزيز أرصدتها من وحدات الدم ومكوناته المختلفة لإنقاذ حياة المصابين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التفاعل المجتمعي الواسع مع برامج التبرع بالدم، مؤكدة أن تعزيز أرصدة المختبرات وإعادة تأهيلها يُعد ركيزة أساسية لرفع كفاءة العمل وتحقيق الاستجابة الطبية المطلوبة في ظل الظروف الراهنة.

واختتمت وزارة الصحة بيانها بتوجيه التحية والتقدير لكافة المؤسسات والشركاء الدوليين والمحليين على تدخلاتهم الإغاثية المستمرة لدعم وتعزيز عمل المختبرات وبنوك الدم في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين