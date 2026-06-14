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3 شهداء برصاص الاحتلال وقصف وعمليات نسف متواصلة في قطاع غزة

14 يونيو 2026 . الساعة 08:48 بتوقيت القدس
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من وداع الطفل أمير عماد البشيتي (13 عامًا) في مستشفى ناصر بخانيونس (تصوير- رمضان الآغا)

استشهد 3 مواطنين بينهم طفل، الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع مواصلة القصف المدفعي وعمليات نسف المنازل وإطلاق النار في عدة مناطق.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن زكي محمد القرا (30 عامًا)، إثر إصابته بعيار ناري أطلقته قوات الاحتلال قرب دوار بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما استشهد الطفل أمير عماد البشيتي (13 عامًا)، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في منطقة البطن السمين جنوبي مدينة خان يونس.

وفي مدينة غزة، أعلنت مصادر طبية عن استشهاد المواطن محمد رمزي أبو حصيرة (39 عامًا)، متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها على مفترق السرايا وسط مدينة غزة، أمس السبت.

إلى ذلك، أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه مناطق في بلدة بيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة، فيما قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية ساحل مدينة غزة بعدد من القذائف.

وفي سياق متصل، نفذ جيش الاحتلال عملية نسف واسعة لمنازل المواطنين شرقي مدينة غزة، بينما جددت آلياته القصف المدفعي للمناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس، وسط إطلاق نار متواصل باتجاه تلك المناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين
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