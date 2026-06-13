"صمود".. مسلسل جديد على منصة "تابي" التركية يتناول القضية الفلسطينية

أعلنت منصة "تابي/ Tabii" الرقمية التابعة لـشبكة "تي آر تي" التركية، أنها ستطلق غدا الأحد مسلسها الجديد "صمود"، في إطار دعم التوعية بالقضية الفلسطينية.

العمل من إخراج دوغان أوميت قاراجا، وشارك في إعداد السيناريو الخاص به كل من عبد السلام دورماز، وعيسى يلدز، وعهد تيكين، وعلي تشاقماق.

وفي فعالية العرض الخاص بالمسلسل في إسطنبول، قال المدير العام لشبكة "تي آر تي" محمد زاهد صوباجي إن تركيا تُعد من أكثر الدول دعما لنضال الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الشبكة تسعى إلى إبقاء هذا التضامن حاضرا ليس فقط عبر التصريحات، بل أيضا من خلال الأعمال الإعلامية والدرامية.

وأوضح أن كلمة "صمود" عربية وتعني "المقاومة، والإصرار، والثبات"، إلا أنها تحمل عند الحديث عن فلسطين معاني أوسع بكثير من مجرد المقاومة المسلحة، إذ تعبّر عن التمسك بالأرض، والحفاظ على الهوية، والاستمرار في الحياة رغم الظروف الصعبة.

وأضاف أن المسلسل يأتي في إطار دعم التوعية بالقضية الفلسطينية وإبقاء أحداث غزة حاضرة في الذاكرة العامة.

ولفت إلى أن المسلسل يساهم في تعزيز الاهتمام الإنساني والإعلامي بما يجري في فلسطين، رغم أن أي عمل درامي لا يمكنه أن يحيط بكل تفاصيل الواقع بشكل كامل.

وأكد أن العديد من المنصات الدولية قامت خلال السنوات الأخيرة بحذف محتويات متعلقة بفلسطين، فيما أنشأت منصة "تابي " قسما خاصا بعنوان "قصص الفلسطينيين" يضم أعمالا ووثائق من أرشيف "تي آر تي" المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وقالت الممثلة شفاء نور غُل، التي تؤدي دور "ميليسا"، إنها تذهب إلى فلسطين بحثا عن جذورها دون أن تدرك طبيعة ما ستواجهه هناك، لكنها تنخرط لاحقًا في معاناة الشعب الفلسطيني وتتحول إلى شخصية فاعلة في دعم قضيته.

وينتمي العمل إلى فئة الأكشن والدراما، ويروي قصة طبيبة شابة هي ابنة أب فلسطيني وأم تركية، تنطلق في رحلة لاكتشاف جذورها وهويتها، لتجد نفسها في قلب واقع صعب داخل فلسطين.





المصدر / إسطنبول/ فلسطين أون لاين: