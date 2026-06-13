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مونديال يغرق في الأزمات.. فضيحة جديدة تضرب أحد أبرز المنتخبات

13 يونيو 2026 . الساعة 10:06 بتوقيت القدس
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لاعبو المنتخب الإنجليزي في أوقات التدريب

تعرض منتخب إنجلترا لانتكاسة مفاجئة قبل أيام من انطلاق مشواره في كأس العالم 2026، بعد فقدان عدد من المعدات والأدوات الخاصة بالفريق خلال عملية نقلها إلى مقر معسكره الجديد في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الحادثة وقعت أثناء انتقال بعثة المنتخب الإنجليزي من معسكرها السابق في مدينة ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا إلى مركز "سويب سوكر" في ولاية ميزوري، حيث سيقيم الفريق معسكره التدريبي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وبحسب الصحيفة، شملت المسروقات كرات رسمية خاصة بالبطولة، إلى جانب معدات تدريبية وأدوات تستخدم في التحليل الفني، ما أثار حالة من القلق داخل معسكر "الأسود الثلاثة".

من جانبها، أفادت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، نقلاً عن مصادر غير مؤكدة، بأن السرقة ربما طالت أيضاً أحذية عدد من نجوم المنتخب، بينهم القائد هاري كين ولاعب الوسط جود بيلينغهام.

تحقيق لكشف ملابسات الحادثة

وفي أعقاب الواقعة، باشرت السلطات المحلية تحقيقاً بالتنسيق مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤولين عنها.

ويستعد المنتخب الإنجليزي لافتتاح مشواره في البطولة بمواجهة كرواتيا الأربعاء المقبل في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس، أملاً في حصد لقبه العالمي الثاني بعد تتويجه الوحيد عام 1966.

المصدر / وكالات
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