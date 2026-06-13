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لأول مرة منذ عقود.. جيش الاحتلال يستحدث مواقع عسكرية قبالة حدود الأردن

13 يونيو 2026 . الساعة 08:38 بتوقيت القدس
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جنود إسرائيليون قرابة جسر الملك حسين

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن جيش الاحتلال، أنشأ العديد من المواقع العسكرية، على الحدود بين فلسطين المحتلة والأردن، في المنطقة العازلة بين السياج ونهر الأردن، لأول مرة منذ عقود.

ولفتت إذاعة جيش الاحتلال، إلى أن الخطوة غير عادية، ويتولى إدارة المواقع مجموعات من جنود الاحتلال.

وذكرت أن الاحتلال بنى سياج غرب نهر الأردن، في سبعينيات القرن الماضي، لإنشاء منطقة عسكرية، وتم إغلاق معظم المواقع العسكرية العاملة في المنطقة بعد اتفاقية وادي عربة مع الأردن.

وبدأت فكرة إعادة الوجود الدائم إلى المنطقة العازلة تتشكل لدى جيش الاحتلال، خلال السنوات الماضية، لكن جرى البدء في إقامة مواقع العام الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#الاحتلال #مواقع عسكرية #حدود الأردن

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