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مواطنون يفككون بؤرة استعمارية على أراضي دير أبو مشعل

12 يونيو 2026 . الساعة 18:02 بتوقيت القدس
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بؤرة استعمارية على أراضي قرية دير أبو مشعل

تمكن عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، من تفكيك بؤرة استعمارية على أراضي قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي دير أبو مشعل جميل موسى، بأن العشرات من المواطنين تمكنوا من تفكيك بؤرة استعمارية أقيمت مؤخرا على أراضي تلة "القرانع" جنوب القرية.

وأشار إلى اندلاع مواجهات بين الأهالي وجيش الاحتلال والمستعمرين في المنطقة، عقب تمكن المواطنين من الوصول إلى البؤرة وتفكيكها، حيث أطلق الجنود الغاز السام المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين.

وكانت قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية دير أبو مشعل تزامنا مع صلاة الجمعة، في محاولة لمنع الأهالي من التوجه إلى تلة "القرانع" للاحتجاج على إقامة البؤرة الاستعمارية، بداعي أن الجيش سيقوم بتفكيكها.

يذكر أن المستعمرين اقتحموا صباحا التلة، وأعادوا نصب خيمة استعمارية فوقها، وذلك بعد أيام من قيام جيش الاحتلال بإزالتها بموجب قرار قضائي.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#الاستيطان الإسرائيلي #قرية دير أبو مشعل #بؤرة استعمارية

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