وفاة طفلين غرقا في الخليل وقلقيلية

توفيت طفلة تبلغ من العمر (3 سنوات)، اليوم الجمعة، إثر تعرضها للغرق داخل بركة سباحة غرب مدينة الخليل، وذلك في ثاني حادثة غرق لأطفال يتم تسجيلها خلال ساعات في الضفة الغربية.

وأعلن صباح اليوم أيضا عن وفاة طفل يبلغ من العمر (6 سنوات)، غرقا داخل أحد الشاليهات في محافظة قلقيلية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات إن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثتين.

وفي أعقاب تكرار حوادث الغرق، جددت النيابة العامة والشرطة مناشدتهما للأهالي بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، ومراقبة الأطفال بشكل مباشر ومتواصل قرب المسابح وأماكن تجمع المياه، وعدم تركهم دون إشراف ولو للحظات، حفاظا على سلامتهم وتجنباً لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: