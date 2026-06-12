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قاسم: إزاحة الاحتلال "الخط الأصفر" انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار

12 يونيو 2026 . الساعة 16:11 بتوقيت القدس
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مكعبات الخط الأصفر الإسرائيلي داخل قطاع غزة - (صورة أرشيفية)

عد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إزاحة جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم لـ"الخط الأصفر" باتجاه الغرب مقابل مدينة غزة، ومرافقة ذلك قصف وتهجير السكان الآمنين، يشكل انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد قاسم، في تصريح تلقت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الجمعة، على أن هذه الخطوة تمثل ترجمة لتهديدات رئيس حكومة الاحتلال الإرهابي بنيامين نتنياهو بزيادة نسبة السيطرة على غزة، وسط صمت ما يسمى "مجلس السلام" ومديره نيكولاي ميلادينوف، وعجز الدول الوسيطة والضامنة عن منع هذا الانتهاك الجديد.

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تتزامن مع المفاوضات الجارية في القاهرة ومع الإيجابية التي أبدتها الفصائل الفلسطينية.

وأوضح أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية تعكس عدم رغبته في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وتفجير مسار المفاوضات وإفشال الجهود المبذولة، ومواصلة التصعيد خدمة لحسابات نتنياهو السياسية والانتخابية.

و"الخط الأصفر" مصطلح يشير إلى المنطقة التي تراجع إليها جيش الاحتلال بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ورغم الاتفاق يُحظر على الفلسطينيين دخول المناطق السكنية والزراعية الواقعة خلفه.

وهو نطاق يشكّل نحو 60% من مساحة القطاع، ويواجه كل من يقترب منه خطر الاستهداف المباشر من الجيش، ومؤخرا أعلن نتنياهو نيته توسعة هذا الخط لنحو 70 %.

ورغم كونه خطا افتراضيا في الأصل، فقد ثبّت جيش الاحتلال كتلا إسمنتية صفراء كبيرة لتحديده ميدانيا، مُحوّلا إياه إلى حزام واضح يمثل نطاق تمركز قواته.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#حماس #غزة #ميلادينوف #اتفاق وقف إطلاق النار #الخط الأصفر

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