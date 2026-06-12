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بالفيديو "بلد مشارك في إبادة غزة".. أبو تريكة يتوقع فشل مونديال 2026

12 يونيو 2026 . الساعة 13:30 بتوقيت القدس
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نجم كرة القدم المصرية السابق والمحلل الرياضي محمد أبو تريكة

أثار نجم كرة القدم المصرية السابق والمحلل الرياضي محمد أبو تريكة موجة واسعة من التفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي، إثر تصريحات انتقد فيها المعايير المزدوجة في تنظيم البطولات الرياضية الكبرى، ومحاولات بعض الدول استخدام الرياضة أداةً لتبييض صورتها السياسية.

واعتبر أبو تريكة في مداخلة مرئية حظيت بمتابعة قياسية، أن نسخة مونديال قطر 2022 تظل الأفضل تربعاً على عرش التنظيم في تاريخ البطولة على الإطلاق.

وشن النجم المصري هجوماً لاذعاً على النسخ المونديالية الأخرى، مؤكداً أن من يريد غسل سمعته السياسية يلجأ إلى تنظيم كأس العالم، في إشارة إلى دول كبرى تشارك في حرب الإبادة الجماعية الدائرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتشن حروباً على دول أخرى، بل وصل الحد ببعضها إلى خطف رئيس دولة أخرى من منزله، ثم تأتي اليوم لتنظيم المونديال بادعاء نشر الديمقراطية.

وتوقع النجم المصري أن تشهد النسخة الحالية من كأس العالم مشكلات فنية وتنظيمية كبيرة، مبيناً أن بعض هذه الأزمات بدأ في الظهور بالفعل حتى قبل حفل الافتتاح، ومقارناً ذلك بالنجاح الباهر والراحة الفنية التي تميزت بها نسخة قطر السابقة، والتي وضعت معايير تعجيزية لمن يأتي بعدها.

وأضاف: "سنشاهد أفشل كأس عالم، لأن المشكلات بدأت من عدم حضور الحكام، ومشكلات ملاعب، ومشكلات طقس، ومشكلات تنظيم".

المصدر / وكالات
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