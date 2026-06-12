مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات ويقتحمون مواقع أثرية وسياحية في الضفة

هاجم مستوطنون، فجر الجمعة، منازل المواطنين ومركباتهم في قرية ياسوف شرق سلفيت في الضفة الغربية المحتلة، فيما صعّدوا اعتداءاتهم باقتحام مقام ومتنزه القطرواني شمال رام الله ومنطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم.

وأفاد مجلس قروي ياسوف بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت منزلي المواطنين أمير عقاب فلاح ومحمد يوسف عبد الفتاح، وأقدمت على تحطيم زجاج نوافذهما بالحجارة، كما حطمت زجاج مركبة كانت متوقفة أمام منزل فلاح.

وأضاف المجلس أن المستوطنين حطموا أيضاً زجاج مركبة المواطن فادي حرب فلاح، قبل أن يفروا إلى البؤرة الاستعمارية المقامة على أراضي البلدة في منطقة "خلايل الشعير"، فيما هرع الأهالي إلى المنازل والممتلكات المتضررة.

وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم مقام ومتنزه القطرواني في بلدة عطارة شمال رام الله، بعد قطع الأسلاك الشائكة المحيطة بالموقع والتجول داخله.

وأشارت مصادر محلية إلى أن المنطقة المستهدفة تُعد من المواقع ذات القيمة الثقافية والتراثية، وتتعرض بين الحين والآخر لاقتحامات وجولات استفزازية من قبل المستوطنين.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحم مستوطنون منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب المحافظة، وتمركزوا عند البرك الثلاثة وأدوا طقوساً تلمودية.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على منطقة برك سليمان خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب اعتداءات قوات الاحتلال على المواطنين والمتنزهين، في محاولة للسيطرة على المنطقة ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وقريتي بيت تعمر والعساكرة شرق المحافظة، دون أن يبلغ عن تنفيذ اعتقالات.

المصدر / فلسطين أون لاين