ما الذي لا يفهمه العالم عن نفسية الغزي؟

من بعيد، قد يعتقد البعض أن غزة هي مجرد مكان مليء بالخراب والدمار، حيث لا يوجد سوى الفقر والحرب والمآسي المتتالية. ومن هنا يأتي الجهل الحقيقي بما يختلج في قلوب سكانها، وما يعصف بعقولهم تحت وطأة هذه الأوضاع المأساوية.

لكن الحقيقة أعقد بكثير من هذه الصورة السطحية.

نعم، غزة جريحة، لكن أهلها ليسوا مجرد ضحايا. نعم، الحرب تؤلم، ولكنها أيضًا تصنع ما هو أكثر من الألم: تصنع قوةً لم يفهمها الكثيرون.

غزة ليست مجرد مكان للألم

الألم جزء من الحياة هنا، لكنه ليس هو كل الحياة.

ما لا يفهمه العالم هو أن نفسية الغزي ليست فقط نتيجة لحروب متواصلة أو حصار خانق، بل هي خليط معقد من الصمود، التكيف، والحياة المستمرة رغم كل الظروف.

الناس هنا يتنفسون الأمل حتى في أكثر اللحظات قتامة. يضحكون وسط الحروب، ويعيشون أفراحًا صغيرة وسط القصف.

لا يعني ذلك أنهم في حالة إنكار أو أنهم غير متأثرين بما يحدث.

بل يعني أنهم اختاروا أن يظلوا أحياء، لأنهم لا يملكون رفاهية اليأس.

ما يراه العالم "ضعفًا" هو في الواقع إصرارٌ قوي على البقاء.

لا يمكننا أن ننكر الصدمات النفسية التي يعاني منها الجميع هنا، من الأطفال إلى الكبار، من الآباء إلى الأمهات، إلا أن الغزي تعلم كيف يتحول الألم إلى طاقة، وكيف يواجه الحياة بعينين ممتلئتين بالقوة.

المنظور الجمعي: نحن لا ننجو من أجل أنفسنا فقط

في غزة، لا يتعافى الفرد بمفرده.

هنا، التعافي الجماعي هو الأساس.

قد يبدو هذا غريبًا للبعض، لكن هنا نعلم أن الألم مشترك، وأن الحياة مشترك، وأن الصمود لا يتحقق إلا بتكاتف الجميع.

الإنسان في غزة لا يفكر في البقاء الفردي بقدر ما يفكر في البقاء الجماعي.

عندما يتكلم أحدهم عن معاناته، لا يتوقع أن يشعر بالشفقة، بل ينتظر أن يجد من يتفهمه ويشاركه في الألم.

في المجتمع الغزي، يُعتبر الصمت بين الأفراد نوعًا من الحوار الصامت، ونفسية الغزي تنطوي على تفاهم غير لفظي حول أن الجميع يحمل نفس العبء.

في غزة، نعيش معًا، نغني معًا، نتألم معًا، ونحلم معًا.

هذه هي قوتنا.

هذه هي أساسات صمودنا.

الآمال الصغيرة… الحياة في التفاصيل الغزي يتأقلم مع تفاصيل الحياة اليومية بطريقة خاصة.

بجانب مشاهد الدمار، هناك حفلة زفاف، بينما هناك ضحايا للقصف، هناك أيضًا أطفال يلهون في الأزقة،

وفي وسط الحصار، يمكننا أن نجد ابتسامة صادقة على وجه أحدهم.

لا يدرك العالم تمامًا أن الناس في غزة لا يعيشون في انتظار “النهاية”، بل في انتظار الفرصة القادمة للعيش.

أن نُشفي الجروح بكوب شاي مع العائلة، أن نحتفل بإنجاز بسيط في ظل أكبر التحديات،

هذه هي لحظات الحياة التي لا يعرفها سواهم.

الحرب ليست جزءًا من حياتنا فقط، بل جزءًا من فهمنا للعالم

عندما يتحدث الغزي، غالبًا ما يتكلم عن عالمه بطريقته الخاصة، فهو لا يروي فقط قصة حرب أو نزاع، بل يروي قصة شعب، ثقافة، وحضارة مستمرة.

ما لا يفهمه الكثيرون هو أن الغزي لا يعيش الحرب فقط، بل يرى فيها أيضًا فرصًا للتعلم، للتطور، للنضوج.

التعامل مع الحرب يعني أن تظل شخصًا كاملاً في مواجهة أكبر التحديات، وأن تكون في نفس الوقت مواطنًا قادرًا على النظر إلى المستقبل.

لن تجد في غزة حديثًا طويلًا عن الهزائم، بل دائمًا حديث عن النصر بطرق أخرى.

عن النصر في بناء شيء جديد وسط الخراب، عن النصر في رسم ابتسامة رغم الدماء، عن النصر في البقاء رغم الجراح.

الرسالة التي لا يصلحها العالم: نحن لا نحتاج شفقة… بل فهماً حقيقياً

غزة ليست بحاجة إلى أن يُنظر إليها كـ “قضية بحاجة للرحمة”، بل تحتاج إلى أن يُنظر إليها على أنها شعب حي، حي جدًا، بالرغم من الجروح.

نحن بحاجة إلى من يُصغي لنا، لا من يشعر بالأسف علينا.

نحن بحاجة إلى من يدرك أن القوة لا تأتي من الاختفاء وراء جدران الألم، بل من العيش تحت السقف ذاته.

نهاية الرحلة لا تكون عند النهاية

في غزة، الحياة لا تتوقف.

لذلك، قد يكون من أصعب الأشياء أن يفهم العالم حقيقة نفسية الغزي:

أن العيش هنا ليس مجرد مقاومة للظروف، بل هو نمط حياة.

أن البقاء هنا ليس مجرد صمود، بل هو فكر متجدد لكل يوم جديد.

إذا كان هناك شيء واحد يجب أن يفهمه العالم، فهو أن غزة لا تتعامل مع الحياة بطريقة كما يفعل الآخرون، بل بطريقة تمزج بين الشجاعة والدموع، بين الأمل والألم، وبين الحياة والموت.

غزة ليست مكانًا للاحتجاج أو البكاء، بل مكانًا للشرف والصمود.

وغزة ليست بحاجة إلى أن يُرحم أحدٌ فيها، بل إلى أن يُفهم حقًا.

المصدر / فلسطين أون لاين