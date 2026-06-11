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بدء إخلاء مراكز الإيواء من المدارس والمقرات الحكومية ونقل النازحين إلى مواقع بديلة

11 يونيو 2026 . الساعة 19:29 بتوقيت القدس
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الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تفعيل المؤسسات التعليمية والخدماتية واستئناف عملها تدريجياً

أعلنت اللجنة العليا للإيواء في وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، البدء بتنفيذ إجراءات إخلاء مراكز الإيواء المقامة داخل المدارس الحكومية والمقرات الخدماتية، ونقل النازحين المقيمين فيها إلى مواقع بديلة جرى تجهيزها لاستقبالهم.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر الخميس، أنها شرعت بتوزيع إخطارات على النازحين داخل المؤسسات التعليمية والمرافق الحكومية المشمولة بالخطة، تمهيداً لإخلائها وفق ترتيبات منظمة تراعي الأوضاع الإنسانية للسكان وتضمن انتقالهم إلى أماكن بديلة تتوفر فيها الاحتياجات الأساسية.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تفعيل المؤسسات التعليمية والخدماتية واستئناف عملها تدريجياً، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الخدمات التعليمية، والحفاظ على سير العملية التعليمية.

وشددت الوزارة على أن عملية الإخلاء ستتم بصورة منظمة وآمنة، بعد توفير بدائل مناسبة للنازحين، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإيواء وضرورة استعادة المؤسسات العامة لدورها في خدمة المجتمع وتقديم خدماتها للمواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الجهات الحكومية لإعادة تشغيل المرافق التعليمية والخدماتية التي استُخدمت كمراكز إيواء خلال فترات النزوح، مع التأكيد على استمرار توفير الرعاية والخدمات الأساسية للأسر النازحة في المواقع الجديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مراكز الإيواء #إخلاء مقار حكومية #نقل النازحين

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