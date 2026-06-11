"الأورومتوسطي" يكشف علامات خطيرة في صورة الطبيب حسام أبو صفية خلال محاكمته

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن علامات تعذيب وإهمال طبي قاسية ظهرت على جسد الطبيب الفلسطيني المعتقل الدكتور حسام أبو صفية، وذلك خلال مثوله يوم أمس أمام المحكمة.

وأوضح المرصد، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، في تحليل بصري وثق تفاصيل جلسة المحاكمة، أن سلطات الاحتلال عمدت إلى تصفيف شعر الطبيب المعتقل بشكل متعمد في محاولة لإظهاره في حالة صحية أفضل مما هي عليه في الواقع، كما تم إلباسه ثياباً بيضاء نظيفة بدلاً من ملابس السجن المعتادة لإخفاء الوضع الحقيقي للاحتجاز.

وأكد التقرير الحقوقي رصد تورم واضح في وجه الدكتور أبو صفية ناتج عن التعرض للتعذيب، إلى جانب علامات بارزة تدل على حرمانه من النوم بشكل قسري.

خسارة في الوزن وكدمات في الذراع

وأشار المرصد إلى أن الطبيب المعتقل يعاني من خسارة ملحوظة في وزنه وبنيته الجسدية نتيجة لسياسة التجويع المتبعة ضده، بالإضافة إلى رصد كدمات واضحة على ذراعه الأيمن ناتجة عن الضرب المبرح، وإصابته بمرض الجرب الجلدي المعدي في ذراعه الأيسر دون تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وذكر التحليل البصري للمرصد الأورومتوسطي أن الدكتور أبو صفية خضع للمحاكمة وهو مكبل اليدين والقدمين معاً بالقيود الحديدية، مما يعكس ظروف الاحتجاز والانتهاكات الجسدية والنفسية المستمرة بحق الكوادر الطبية المعتقلة.

وكشف إلياس نجل الطبيب الفلسطيني أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة تفاصيل مؤلمة من جلسة محاكمة والده أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة، والتي عقدت أمس الأربعاء وظهر فيها الطبيب مقيد اليدين والقدمين وفي حالة صحية متدهورة بشكل لافت.

وظهر أبو صفية عبر اتصال بالفيديو من داخل زنزانته، وهو أول ظهور علني له منذ أكثر من عام.

وكانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت حسام أبو صفية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 خلال اقتحام مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، في وقت كانت فيه المنشأة الطبية تواصل عملها وسط ظروف الحرب.

المصدر / فلسطين أون لاين