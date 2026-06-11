"الصحة": 981 شهيدًا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل 7 إصابات وصلت إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأكدت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب الظروف الميدانية واستمرار المخاطر.

981 شهيدًا

وأشارت إلى أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 981 شهيدًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 3,111 إصابة، إضافة إلى انتشال 783 جثمانًا من مناطق مختلفة.

ووفق الوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72,991 شهيدًا و173,219 إصابة، في ظل استمرار التداعيات الإنسانية والصحية الناجمة عن الحرب.

المصدر / فلسطين أون لاين