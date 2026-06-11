فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وزارة الصحة: سفر 26 مريضًا و46 مرافقًا للعلاج خارج قطاع غزة

مهند فروانة.. حضر المدعوون وغاب العريس

وفاة 3 فلسطينيين من غزة في حريق بمنزلهم في مصر

وزارة التنمية الاجتماعية تعلن بدء صرف مساعدات نقدية طارئة لـ 3,255 أسرة في غزة

خروقات مستمرة: شهيد وإصابات في سلسلة استهدافات إسرائيلية لقطاع غزة

"الصحة": 981 شهيدًا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر

رسالة مؤثرة من أسير مقدسي في سجنه لأهله: "أنا صامد"

قطاع النقل في غزة يترنح تحت وطأة الحرب والحصار

دمى من بين الأنقاض.. نساء غزة ينسجن خيوط التعافي من مخلفات الحرب

مقتل 3 بحارة هنود في هجوم أمريكي على سفينة شحن قبالة سواحل عُمان

"الصحة": 981 شهيدًا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر

11 يونيو 2026 . الساعة 11:42 بتوقيت القدس
...
مواطنون يؤدون صلاة الجنازة على أحد الشهداء (أرشيف)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل 7 إصابات وصلت إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأكدت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب الظروف الميدانية واستمرار المخاطر.

981 شهيدًا

وأشارت إلى أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 981 شهيدًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 3,111 إصابة، إضافة إلى انتشال 783 جثمانًا من مناطق مختلفة.

ووفق الوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72,991 شهيدًا و173,219 إصابة، في ظل استمرار التداعيات الإنسانية والصحية الناجمة عن الحرب.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إصابات #وزارة الصحة #الحرب على غزة #ضحايا العدوان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة