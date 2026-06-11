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الرئيس الكولومبي يفتح النار على "إسرائيل" في مجلس الأمن: نظام نازي

11 يونيو 2026 . الساعة 08:44 بتوقيت القدس
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الرئيس الكولومبي

في تعليقه على حرب الإبادة التي تنفذها "تل أبيب" في قطاع غزة، شبه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو "إسرائيل" بـ"النظام النازي".

وخلال كلمة له في اجتماع بمجلس الأمن الدولي، هاجم بيترو سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف قُتلوا في غزة.

ولفت إلى أن الإسرائيليين أمطروا الناس وحتى الأطفال في القطاع بالصواريخ، مؤكدا أنه لا يمكن إخفاء هذه الأرقام، ولا يمكن لأي مصلحة سياسية أو اقتصادية أن تُخفي هذه الحقيقة.

حقبة نازية

وأضاف الرئيس الكولومبي "هذا هو القاسم المشترك الحقيقي لما سأقوله هنا، وهو أننا نعود إلى الحقبة النازية"، وفق ما نقل موقع والا العبري.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت نحو 73 ألف شهيد وأكثر من 173 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنى التحتية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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