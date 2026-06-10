المقاومة تعلن اعتقال أحد العملاء المتورطين في اغتيال الحداد

كشفت مصادر مطلعة أن أجهزة أمن المقاومة تمكنت من إلقاء القبض على أحد العملاء المتورطين في عملية اغتيال الشهيد عز الدين الحداد، وذلك بعد وقت قصير من تنفيذ العملية، حيث أُلقي القبض عليه واعترف بدوره في العملية، وفق ما أوردته المصادر.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن ضابطاً إسرائيلياً كان على تواصل مباشر مع العميل لحظة القبض عليه، قبل أن ينهي الاتصال فوراً بعد إدراكه ما جرى، تاركاً العميل يواجه مصيره بمفرده، في مشهد أعاد إلى الأذهان حالات سابقة تخلّى فيها الاحتلال عن عملائه عقب انكشافهم أو اعتقالهم.

وأشارت إلى أن هذه الواقعة تشبه حوادث سابقة، من بينها عملاء اتُّهموا بالمشاركة في عمليات اغتيال استهدفت مقاومين فلسطينيين، قبل أن يتخلى الاحتلال عنهم فور سقوطهم في قبضة الأجهزة الأمنية.

وأكدت المصادر أن التطورات الأخيرة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك إجراء تغييرات على عدد من الضباط والمسؤولين عن إدارة الملف الاستخباري، تعكس حجم التحديات التي تواجهها المنظومة الأمنية للاحتلال، وتدل على نجاحات حققتها المقاومة في مواجهة النشاط الاستخباري الإسرائيلي.

كما أوضحت أن عمليات ما يُعرف بـ"التجنيد المزدوج" أسهمت في إرباك الأجهزة الإسرائيلية وإجبارها على تشديد الرقابة على شبكاتها وعناصرها الميدانية، بالتزامن مع نجاح المقاومة في إحباط عدد من الأهداف والعمليات التي سعى الاحتلال إلى تنفيذها داخل قطاع غزة.

ووفق المصادر ذاتها، تمكن أمن المقاومة خلال الفترة الماضية من اعتقال عدد من العملاء، بينهم عناصر وصفت بـ"الخطرة"، حاول بعضهم الفرار نحو المناطق الشرقية من القطاع الواقعة خلف ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، فيما جرى تحييد آخرين خلال عمليات أمنية مختلفة.

وشددت المصادر على أن الأجهزة الأمنية التابعة للمقاومة استطاعت خلال الأشهر الماضية احتواء تداعيات الضربات المتكررة التي تعرضت لها، سواء عبر عمليات الاغتيال المباشرة أو من خلال النشاط الاستخباري والعملاء، مؤكدة استمرار جهودها في ملاحقة المتعاونين مع الاحتلال وتعزيز إجراءاتها الأمنية في ظل الظروف الميدانية المعقدة.

المصدر / فلسطين أون لاين