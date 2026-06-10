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تراجع الشيكل أمام العملات الأجنبية والدولار يقترب مجدداً من حاجز 3 شواكل

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تراجع الشيكل أمام العملات الأجنبية والدولار يقترب مجدداً من حاجز 3 شواكل

10 يونيو 2026 . الساعة 16:03 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، بأن الشيكل الإسرائيلي شهد تراجعاً ملحوظاً أمام العملات الأجنبية خلال التداولات الأخيرة، وسط ارتفاع في أسعار صرف الدولار واليورو.

وبحسب القناة، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي بنسبة 1.19% ليصل إلى 2.973 شيكل، مقترباً مجدداً من مستوى 3 شواكل، وهو ما يعكس ضغوطاً متزايدة على العملة الإسرائيلية.

كما سجل اليورو ارتفاعاً بنسبة 1.04% أمام الشيكل، ليصل سعر صرفه إلى 3.435 شيكل.

ويأتي هذا التراجع في قيمة الشيكل في ظل متابعة الأسواق للتطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية في المنطقة، وما يرافقها من تأثيرات على حركة العملات وأسواق المال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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