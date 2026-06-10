إعلام الأسرى: إدارة "الدامون" تصادر ثياب الصلاة الخاصة بالأسيرات

أعلن مكتب إعلام الأسرى أن إدارة سجن الدامون صادرت معظم ثياب و"تنانير" الصلاة الخاصة بالأسيرات الفلسطينيات، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة تضييق ممنهجة تستهدف الحد من ممارستهن لشعائرهن الدينية داخل السجن.

وأوضح المكتب، في بيان صدر الأربعاء، أن مصادرة ثياب الصلاة تتزامن مع استمرار الظروف الاعتقالية القاسية التي تعيشها الأسيرات في "الدامون"، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تمس حقوقهن الأساسية وكرامتهن الإنسانية.

وطالب إعلام الأسرى المؤسسات الحقوقية والإنسانية والجهات الدولية المختصة بالتدخل العاجل لإعادة ثياب الصلاة للأسيرات، والضغط لوقف الانتهاكات والإجراءات العقابية المفروضة بحقهن، وضمان احترام حقوقهن الدينية والإنسانية وفقاً للمواثيق والقوانين الدولية.

يشار إلى أن مؤسسات حقوقية أكدت في أوقات سابقة أنها وثّقت منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة تصاعداً غير مسبوق في حجم ونطاق الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية. وتشمل هذه الانتهاكات، بحسب التوثيقات، التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع الممنهج، والحرمان من العلاج والرعاية الطبية، وفرض ظروف اعتقالية تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة.

كما رصدت المؤسسات الحقوقية توسعاً في سياسات العزل الجماعي، وعمليات القمع التي تنفذها وحدات خاصة تابعة لإدارة السجون، إلى جانب الاعتداءات الجسدية واستخدام الغاز والقنابل الصوتية وأسلحة الصعق الكهربائي، فضلاً عن ممارسات الإذلال والتفتيش العاري والاعتداءات الجنسية.

وأشارت التقارير إلى تفاقم ظواهر الإرهاب النفسي والعزل الانفرادي والتهديد بالقتل، إضافة إلى تصاعد الاعتقالات التعسفية، ولا سيما الاعتقال الإداري، واعتقال فلسطينيين بتهم تتعلق بـ"التحريض"، فضلاً عن تصنيف غالبية معتقلي غزة كـ"مقاتلين غير شرعيين"، وما يترتب على ذلك من انتهاكات واسعة لحقوقهم، إلى جانب استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق عدد من معتقلي القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين