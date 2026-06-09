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جيش الاحتلال: مقتل 30 جنديًا وإصابة أكثر من 1200 في لبنان

09 يونيو 2026 . الساعة 17:10 بتوقيت القدس
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مقتل 30 ضابطاً وجندياً وإصابة 1291 آخرين على جبهة لبنان منذ استئناف العمليات العسكرية

أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بمقتل 30 ضابطاً وجندياً وإصابة 1291 آخرين على جبهة لبنان منذ استئناف العمليات العسكرية وتصاعد المواجهات في شهر مارس/آذار الماضي.

وبحسب المعطيات التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن من بين المصابين 75 عسكرياً وُصفت حالتهم بالخطيرة، فيما أُصيب 146 آخرون بجروح متوسطة، في مؤشر على حجم الخسائر التي تكبدتها قواته خلال الأشهر الماضية على الحدود الشمالية.

كما كشف الجيش أن 48 ضابطاً وجندياً أُصيبوا خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان خلال الأيام الخمسة الماضية فقط، ما يعكس استمرار حدة المواجهات وتصاعد المخاطر التي تواجهها قوات الاحتلال الإسرائيلية في لبنان.

وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، حيث تشهد المناطق الحدودية مواجهات متواصلة.

وتشير بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى حجم الاستنزاف الذي تتعرض له قوات الاحتلال على الجبهة الشمالية، وسط تصاعد التحذيرات داخل الأوساط الأمنية والعسكرية الإسرائيلية من اتساع رقعة المواجهة واستمرار تداعياتها الميدانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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