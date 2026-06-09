9 شهداء و34 مصابًا في خروقات الاحتلال المتواصلة لوقف النار في غزة

استشهد 9 مواطنين وأصيب 34 آخرين من جراء استمرار العدزان الإسرائيلي على غزة وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي آخر التطورات، استشهد، الثلاثاء، مواطن برصاص قوات الاحتلال في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 8 شهداء و34 مصاباً جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، الثلاثاء، أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عدم تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم حتى الآن بسبب الظروف الميدانية.

وأشارت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 978 شهيداً، فيما وصل عدد المصابين إلى 3,097 إصابة، إضافة إلى انتشال 782 جثماناً.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 72,988 شهيداً و173,205 مصابين.

وأكدت الوزارة استمرار صعوبة الوصول إلى عدد من الضحايا، ما يرجح ارتفاع الحصيلة مع استمرار عمليات البحث والانتشال.

المصدر / فلسطين أون لاين