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"أنصار الله" تعلن حظر الملاحةِ على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

08 يونيو 2026 . الساعة 12:13 بتوقيت القدس
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جانب من عرض عسكري لأنصار الله (أرشيف)

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون" في اليمن، الاثنين، حظر الملاحةِ البحرية على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وذكرت الجماعة في بيان: “نعلن حظر الملاحةِ البحريةِ بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان”.

كما أعلنت ‌أيضا في البيان ذاته ‌مهاجمة "إسرائيل"، وقالوا: “قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق ‌دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة”.

وتوعد الناطق باسم الجماعة يحيى سريع بأن “كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلانِ هذا البيان”.

سريع مضى متوعدا: “سنواجه التصعيد بالتصعيد، وعملياتنا ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة”.

ورغم تحذير إيران من أي استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت، أشعلت "إسرائيل" المنطقة مجددا مساء الأحد بشنها غارة على الضاحية خلّفت شهيدين و11 جريحا، وادعت أنها استهدفت مركز قيادة وتخطيط تابع لـحزب الله.

وبالفعل، بدأت طهران مساء الأحد تنفيذ موجات من هجمات صاروخية على "إسرائيل"، التي أعلنت بعدها أن مقاتلاتها قصفت أهداف عسكرية غرب ووسط إيران، وسط تقديرات إسرائيلية باستمرار المواجهة لأيام عدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحوثيون #البحر الأحمر #أنصار الله

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