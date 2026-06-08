خروقات متواصلة.. 6 شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة

استشهد ستة مواطنين، بينهم طفل، وأصيب آخرون، الإثنين، في غارات واستهدافات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي وإطلاق النار على عدة مناطق في القطاع.

وفي أحدث التطورات، استشهد 3 مواطنَين، جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعًا للمواطنين في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن الطفل جاد يوسف سليمان (8 أعوام) استشهد في القصف الذي استهدف التجمع، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق، استشهد مواطنان وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي بمحيط منطقة العطار في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وحسب مصادر صحفية قصفت طائرة مسيّرة إسرائيلية تجمعاً للمواطنين بجانب خيمة في منطقة العطار بمواصي خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء المواطنين إياد محمد عبد العزيز نوفل (43 عامًا) وأحمد عبد الحميد حمد معروف (34 عامًا)، وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق، أصيب مواطنين إثنين، جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت شرقي مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

كذلك أصيب ثلاثة مواطنين جرّاء استهداف مسيّرة إسرائيلية مركبة على شارع ترابي في محيط مدينة أصداء شمال غربي خان يونس.

وأعلنت مصادر طبية بمجمع ناصر الطبي استشهاد المواطن محمد سمير أبو طير متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مخيّم خان يونس الثلاثاء الماضي.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في المنطقة. كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية قرب شارع صلاح الدين عند دوار بني سهيلا شرقي المدينة.

وفي مدينة غزة، تعرضت المناطق الشرقية لقصف مدفعي، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه الأحياء الشرقية للمدينة.

ويأتي هذا التصعيد بعد يوم دامٍ شهد استشهاد 14 مواطنًا، بينهم عناصر من الشرطة وصياد، وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية متفرقة استهدفت مناطق عدة في قطاع غزة، الأحد.

المصدر / فلسطين أون لاين