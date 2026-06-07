25 ألف جريح من جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر وتكلفة تقدر بـ10 مليارات شيكل سنوياً

كشفت وزارة الحرب الإسرائيلية عن ارتفاع غير مسبوق في أعداد الجرحى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، معلنة استيعاب نحو 25 ألف جريح جديد ضمن منظومة إعادة التأهيل، في ظل تقديرات بوصول عدد المصابين الذين يتلقون العلاج إلى نحو 100 ألف شخص بحلول عام 2028.

وبحسب معطيات عرضتها الوزارة، فإن أكثر من 70% من الجرحى الجدد حصلوا على اعتراف رسمي بإصاباتهم، فيما لا تزال ملفات البقية قيد المعالجة وتحديد نسب الإعاقة. وتشير التقديرات إلى أن نحو نصف المصابين المتوقع علاجهم خلال السنوات المقبلة سيعانون من إصابات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة.

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" الأحد، فقد جاءت هذه المعطيات بالتزامن مع نشر توصيات لجنة عامة شكّلتها وزارة الحرب لدراسة الاستجابة الوطنية لعلاج وتأهيل جرحى جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد سبعة أشهر من المشاورات والدراسات المتخصصة.

وتضمنت التوصيات توفير مرافقة شخصية لكل جريح لمدة تصل إلى خمس سنوات، وتوسيع الخدمات الرقمية، وتحسين الرعاية الطبية والتأهيلية، إضافة إلى تقديم استجابات خاصة لفئات محددة، بينها المصابون بإصابات دماغية ومبتورو الأطراف والنساء والجنود الذين يعيشون بمفردهم والجرحى المقيمون خارج "إسرائيل".

كما أوصت اللجنة بتعزيز خدمات الصحة النفسية عبر إنشاء أطر علاجية متخصصة، تشمل أقساماً للمرضى النفسيين ووحدات لعلاج الحالات المزدوجة المرتبطة بالإدمان والاضطرابات النفسية، إلى جانب برامج مخصصة للنساء والمصابين باضطراب ما بعد الصدمة.

وقدّرت وزارة حرب الاحتلال تكلفة البرنامج التأهيلي بنحو 10 مليارات شيكل سنوياً خلال عام 2026، مع الحاجة إلى إضافة ملياري شيكل سنوياً لتنفيذ توصيات اللجنة، فضلاً عن مخصصات استثنائية بقيمة 500 مليون شيكل لتغطية تكاليف الإصلاحات الأولية.

وأكدت وزارة الحرب أن تنفيذ التوصيات يتطلب قرارات من حكومة الاحتلال ومصادقة من وزارة المالية، إلى جانب تعديلات تشريعية تشمل نحو 20% من بنود الخطة، محذرة من أن النقص في الكوادر الطبية والبنية التحتية الحالية يساهم في تأخير علاج المصابين، خصوصاً في مجال الصحة النفسية.

المصدر / فلسطين أون لاين