القاهرة مجددًا.. بين تعقيدات التفاوض وآمال غزة

تتجه الأنظار مرة أخرى إلى القاهرة، حيث تُعقد جولة جديدة من المفاوضات في واحدة من أكثر اللحظات حساسية منذ اندلاع الحرب على غزة. فبعد شهور طويلة من الدمار والنزوح والجوع وفقدان الأمن، أصبحت هذه المفاوضات بالنسبة لسكان القطاع أكثر من مجرد حراك سياسي؛ إنها محاولة للبحث عن مخرج من واقع يزداد قسوة يومًا بعد يوم.

الجولات السابقة شهدت محطات عديدة من المد والجزر. فقد نجحت بعض المساعي في الوصول إلى تفاهمات مؤقتة شملت عمليات تبادل للأسرى وإدخال مساعدات إنسانية ووقفًا محدودًا لإطلاق النار، لكنها لم تتمكن من معالجة القضايا الجوهرية التي ظلت سببًا رئيسيًا في تعثر أي اتفاق شامل ومستدام. ومع كل جولة جديدة كانت الآمال ترتفع ثم تعود لتصطدم بعقد سياسية وأمنية معقدة.

اليوم تبدو المفاوضات أكثر حساسية من أي وقت مضى، خصوصًا في ظل الضغوط الدولية والإقليمية المتزايدة، والتسريبات الإعلامية المتواصلة التي تتحدث عن أن هذه الجولة قد تكون من أكثر الجولات أهمية منذ بداية الحرب. فالمشهد لم يعد كما كان قبل أشهر، سواء على المستوى الميداني أو السياسي أو الإنساني.

وتأتي هذه الجولة بعد استشهاد عدد من القيادات البارزة في كتائب القسام، ومن بينهم القائدان أبو صهيب الحداد وأبو عمرو عودة، وهما من الشخصيات التي عُرفت بحضورها المؤثر داخل المشهد العسكري وبمواقفها الواضحة تجاه العديد من القضايا المصيرية. وقد شكّل رحيلهما حدثًا مهمًا في توقيت بالغ الحساسية، خاصة أن كثيرًا من المراقبين كانوا ينظرون إليهما باعتبارهما من أصحاب الرؤى الحازمة في القضايا المرتبطة بمستقبل المواجهة وشروط أي ترتيبات قادمة.

ولا يخفى على أحد أن القضية الأكثر تعقيدًا على طاولة المفاوضات هي قضية سلاح المقاومة. فهذه المسألة لم تعد مجرد بند ضمن بنود التفاوض، بل أصبحت تمثل جوهر الخلاف السياسي والأمني بين مختلف الأطراف. ولهذا فإن أي حديث عن اتفاق شامل أو ترتيبات طويلة الأمد يصطدم مباشرة بهذا الملف شديد الحساسية.

لكن السياسة بطبيعتها ليست إدارة للشعارات، بل إدارة للمصالح والموازنات والقدرة على قراءة الواقع. والتاريخ يعلمنا أن كثيرًا من الحركات والشعوب خاضت تجارب معقدة استطاعت خلالها أن تحافظ على ثوابتها الأساسية مع إظهار قدر من المرونة في الوسائل وآليات التنفيذ. فالمرونة السياسية لا تعني بالضرورة التنازل عن المبادئ، كما أن التشدد في كل التفاصيل لا يعني دائمًا حماية تلك المبادئ.

وفي هذا السياق تبرز أهمية القيادة السياسية التي تدير هذه المرحلة. ومن اللافت أن الدكتور خليل الحية يقود هذا المسار في واحدة من أصعب اللحظات التي مرت بها الحركة الوطنية الفلسطينية خلال العقود الأخيرة. فالرجل يجد نفسه أمام مسؤولية استثنائية في ظل حرب طويلة، وضغوط هائلة، واستشهاد عدد كبير من القيادات التي كانت تمثل خبرة سياسية وتنظيمية وعسكرية متراكمة، خصوصًا من القيادات المرتبطة بقطاع غزة.

إن التحدي الحقيقي اليوم لا يتمثل فقط في الوصول إلى اتفاق، وإنما في الوصول إلى صيغة تحفظ الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وفي الوقت نفسه تفتح بابًا لتخفيف المعاناة الإنسانية الهائلة التي يعيشها سكان القطاع. فغزة اليوم ليست مجرد ملف سياسي، بل هي مجتمع كامل يواجه ظروفًا غير مسبوقة من النزوح والجوع والدمار وفقدان مقومات الحياة.

لقد أثبتت الأشهر الماضية أن استمرار الحرب لا ينتج حلولًا بقدر ما يضاعف حجم الخسائر الإنسانية. ولذلك فإن الحكمة السياسية تقتضي البحث الجاد عن كل فرصة يمكن أن تسهم في وقف نزيف الدم وفتح المجال أمام حياة أكثر استقرارًا للناس، دون التفريط بالحقوق أو تجاهل الثوابت التي قدم الفلسطينيون من أجلها تضحيات كبيرة على مدار عقود طويلة.

وفي النهاية، فإن أهل غزة الذين صبروا كل هذا الوقت لا ينتظرون انتصارًا إعلاميًا لهذا الطرف أو ذاك، بقدر ما ينتظرون قرارات مسؤولة وشجاعة تنظر إلى واقع الناس وآلامهم ومستقبل أبنائهم. فالتاريخ لا يتذكر كثيرًا من كان أكثر صخبًا في أثناء الأزمات، لكنه يتذكر من نجح في حماية شعبه، وتخفيف معاناته، وفتح نافذة أمل في أشد اللحظات ظلمة.

واليوم، وبين ضجيج الميدان وتعقيدات السياسة، تبقى الدعوات الصادقة أن يكتب الله لأهل غزة فرجًا قريبًا، وأن يلهم أصحاب القرار الحكمة والسداد، وأن يجعل من هذه الجولة خطوةً نحو وقف المعاناة وفتح صفحة جديدة أكثر أمنًا واستقرارًا ورحمةً للناس.

المصدر / فلسطين أون لاين