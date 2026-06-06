بيان: الإهمال الطبي يفاقم معاناة أسرى سجن "جانوت"

حذر مكتب إعلام الأسرى من تدهور الأوضاع الصحية لعدد من الأسرى الفلسطينيين في سجن "جانوت" الإسرائيلي، نتيجة ما وصفه بسياسة الإهمال الطبي وتأخير تقديم العلاج، لا سيما للحالات التي تعاني من مشكلات وآلام حادة في الأسنان.

وأوضح المكتب، في بيان صدر السبت، أن عدداً من الأسرى يشتكون من آلام شديدة في الأسنان والأضراس، في وقت يواجه فيه بعضهم صعوبات في الحصول على العلاج المناسب أو المتابعة الطبية المنتظمة، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم الصحية وزيادة معاناتهم.

وأشار إلى أن هذه المشكلات الصحية تتزامن مع ظروف اعتقال قاسية، تشمل سوء نوعية الطعام ونقص الاحتياجات الأساسية، ما ينعكس سلباً على صحة المعتقلين ويزيد من حدة الأمراض والمضاعفات التي يعانون منها.

تجاهل الاحتياجات

وأكد المكتب أن استمرار تجاهل الاحتياجات الصحية للأسرى، وفي مقدمتها علاج الأسنان، يمثل انتهاكاً لحقوقهم الأساسية، ويعرضهم لمضاعفات يمكن تفاديها من خلال توفير الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.

ودعا المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى التحرك والضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف سياسة الإهمال الطبي، وتأمين العلاج الفوري للأسرى المرضى، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة دون تأخير.

وبحسب معطيات فلسطينية، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 23 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. كما تشير بيانات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى إلى أن السجون الإسرائيلية تضم أكثر من 9400 أسير فلسطيني، بينهم 86 أسيرة و3376 معتقلاً إدارياً، إضافة إلى 1283 معتقلاً تصنفهم سلطات الاحتلال ضمن فئة "المقاتلين غير الشرعيين".

المصدر / فلسطين أون لاين