9 إصابات وسرقة مركبات وأغنام خلال هجوم للمستوطنين جنوب نابلس

أصيب 9 مواطنين، السبت، خلال هجوم المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة حوارة جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن من بين الإصابات عضو في بلدية حوارة، حيث أصيب بشظايا الرصاص الحي في القدم، فيما أصيب أربعة مواطنين آخرين جراء الاعتداء عليهم بالضرب أحدهم بالرأس، و4 جراء الاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.



وأضافت المصادر بأن المستوطنين حاصروا أحد المواطنين داخل بركس لتربية الأغنام، كما اندلعت مواجهات في البلدة تخللها إطلاق نار.

ولفتت إلى أن المستوطنين حطموا زجاج عدد من المركبات، إضافة إلى سرقة سيارة ودراجة هوائية، ونحو 35 رأساً من الأغنام.



بدورها، أفادت مسؤولة العلاقات العامة في بلدية حوارة، رنا أبو هنية، بأن عشرات المستوطنين هاجموا مبنى البلدية وعدداً من المنازل في البلدة واعتدوا عليها بشكل مباشر.

المصدر / فلسطين أون لاين