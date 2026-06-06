6 شهداء و4 جرحى في غارات على لبنان

استشهد 6 لبنانيين وأصيب 4 آخرون، السبت، جراء غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة السكسكية جنوبي لبنان، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن الغارات استهدفت البلدة الواقعة في جنوب البلاد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين شهيد وجريح، فيما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان لإخلاء المصابين وانتشال الضحايا.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة أخرى استهدفت بلدة شوكين في قضاء النبطية جنوبي لبنان، وسط تحليق مكثف للطائرات في أجواء المنطقة.

وتأتي هذه الغارات في ظل استمرار التصعيد العسكري على الجبهة اللبنانية، وتواصل الضربات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في جنوب البلاد.

المصدر / فلسطين أون لاين