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"رادع": عصابات عميلة أعدمت سائقي مساعدات في رفح

"رادع": عصابات عميلة أعدمت سائقي مساعدات في رفح

06 يونيو 2026 . الساعة 10:39 بتوقيت القدس
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عناصر من المليشيات العميلة في رفح

أعلنت قوة "رادع" السبت، نتائج تحقيقاتها الأولية بشأن مقتل سائقين يعملان في نقل المساعدات الإنسانية جنوب قطاع غزة، مؤكدة أن عناصر من "العصابات العميلة" أقدمت على اعتقالهما وإعدامهما بعد محاصرة شاحنات المساعدات التي كانا يقودانها في مدينة رفح.

وأوضحت القوة في بيان لها، تابعه موقع "فلسطين أون لاين" أن قوات الاحتلال حاصرت، في 20 مايو/أيار 2026، شاحنتي مساعدات قرب المستشفى القطري في رفح، تعودان لشركة "قمري للنقل والخدمات اللوجستية"، قبل أن تعتقل عناصر من العصابات العميلة السائقين محمد عبد الفتاح الحيلة (44 عاماً) من خانيونس، ومحمود نافذ عوض (31 عاماً) من غزة.

وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن السائقين تعرضا للإعدام "بدم بارد" عقب اعتقالهما، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لتحديد هوية جميع المتورطين في الجريمة وملاحقتهم.

وأكدت قوة "رادع" أن هذه الجريمة تأتي في سياق محاولات الاحتلال وعملائه عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددة على مواصلة جهودها لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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