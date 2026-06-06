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استشهاد رضيع وإصابة والديه برصاص الاحتلال في الخليل

06 يونيو 2026 . الساعة 08:34 بتوقيت القدس
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الأب فهد أبو هيكل يقف وملابسه ملطخة بالدماء في غرفة الطوارئ بأحد مستشفيات الخليل، بعد استشهاد طفله الرضيع برصاص قوات الاحتلال

استشهد رضيع (7 شهور) وأصيب والديه، مساء الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل الرميدة، جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة، إن الرضيع فهد أبو هيكل أصيب وأمه وأبيه برصاص قوات الاحتلال التي فتحت النار على مركبتهم مساء الجمعة في منطقة تل الرميدة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص صوب مركبتهم، في حي واد الهرية بمدينة الخليل، ما تسبب بإصابة حرجة للطفل استشهد إثرها لاحقا، وأصيبت والدته ووالده إصابة متوسطة.

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وأضافت ان والد الطفل فهد عبد العزيز أبو هيكل المحاضر في الجامعة الأهلية ببيت لحم، يقطن برفقة زوجته وطفله، سام، مدينة بيت لحم، وأثناء توجهه الى منزل والدته في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل، اطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي صوبهم ما تسبب بإصابته بجروح في يده واصابة زوجته بذات الرصاصة التي اخترقت فك طفلها الرضيع سام، ونقلوا جميعا لتلقي العلاج في المستشفى.

المربية فريال أبو هيكل، جدة الرضيع الشهيد، والتي كانت تجلس في المركبة بجانب نجلها بالكرسي الأمامي، قالت: تفاجئنا بإطلاق جنود الاحتلال الرصاص علينا من مسافة 10 أمتار بشكل مباشر، رغم توقف مركبتنا بالكامل، ولم يكن هناك أي خطر أو مبرر لإطلاق النار، وهذا أثناء عودتنا من منزل ابني فهد ببيت لحم إلى منزلي في الخليل، قرب منطقة ما يسمى حاجز “17” في واد الهرية، موضحة أن نجلها اضطر إلى سلوك هذا الطريق لتجنب الازدحام.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #قوات الاحتلال #استشهاد رضيع

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