قيادة الديمقراطية تصل القاهرة تلبية لدعوة مصرية

وصل وفد قيادي رفيع المستوي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ظهر الجمعة، العاصمة المصرية، تلبية لدعوة القيادة المصرية.

ويترأس الوفد الأمين العام للديمقراطية فهد سليمان، ونائبه ماجدة المصري، وعضوية فتحي كليب ود. سمير أبو مدللة.

وأفاد مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية بأن الوفد سيجري مباحثات مع القيادة المصرية والفصائل الفلسطينية التي ستجتمع في القاهرة، لتتناول الأوضاع السياسية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص، بما في ذلك التطورات التي يشهدها قطاع غزة.

وسيبحث الوفد، بحسب المصدر، الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل حكومة الاحتلال خطوات إتمام استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية، والتوافق على ما من شأنه أن يعزز أوضاع الحالة الفلسطينية في هذه المرحلة شديدة الحساسية.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: