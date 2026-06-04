الحية وعراقجي يبحثان تطورات غزة ويؤكدان مواصلة دعم المقاومة

بحث رئيس حركة حماس في قطاع غزة، الدكتور خليل الحية، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي جرى الخميس، آخر التطورات في الملف الفلسطيني والمستجدات الإقليمية، وتبادلا وجهات النظر بشأن الأوضاع في فلسطين والمنطقة.

وقالت حركة حماس، في بيان، تابعه موقع "فلسطين أون لاين": إن الحية استعرض خلال الاتصال آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي وعرقلة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا تمسك فصائل المقاومة والشعب الفلسطيني بخيار الصمود حتى تحقيق الأهداف الوطنية، وفي مقدمتها وقف الاعتداءات وإنهاء الاحتلال.

وقدّم الحية تعازيه مجددًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية باستشهاد عدد من قادتها ومسؤوليها في أعقاب العدوان الأمريكي والإسرائيلي الأخير، مشيدًا بنجاح إيران في إفشال أهداف العدوان.

كما أشاد بمواقف الوفد الإيراني المفاوض التي أكدت ضرورة الوقف المتزامن للحرب على مختلف جبهات المنطقة، معربًا عن تقديره للدعم الإيراني المستمر للشعب الفلسطيني وقضيته.

من جانبه، قدّم وزير الخارجية الإيراني تعازيه للحية باستشهاد نجله وعدد من قادة المقاومة في غزة، مشيدًا بصمود الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأكد عراقجي استمرار الجهود والمساعي الإيرانية الرامية إلى وقف الحرب في المنطقة، مجددًا تمسك بلاده بسياستها الداعمة لما وصفه بالمقاومة المشروعة لشعوب المنطقة، وخاصة في فلسطين ولبنان، في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين