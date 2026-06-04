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تعيين غاي مارشيسانو سكرتيرًا عسكريًا لنتنياهو

04 يونيو 2026 . الساعة 19:15 بتوقيت القدس
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غاي مارشيسانو

أعلن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، اختيار العميد غاي مارشيسانو سكرتيرًا عسكريًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلفًا لرومان غوفمان الذي عُيّن رئيسًا للموساد، على أن تتم ترقية مارشيسانو إلى رتبة لواء.

ووفق ترجمة خاصة لموقع "فلسطين أون لاين"، فقد قالت "القناة 12" العبرية، أن مارشيسانو يشغل حتى الآن منصب السكرتير العسكري لوزير الحرب، وهو ما يسمح له، وفق مكتب نتنياهو، بتولي المنصب الجديد فورًا من دون الحاجة إلى فترة انتقالية.

وشغل مارشيسانو سابقًا عدة مناصب في الجيش، منها قيادة الكتيبة 405 التابعة لسلاح المدفعية، وقيادة اللواء 209، واللواء 215 في تشكيلات الإسناد الناري، ورئاسة قسم التخطيط في القوات البرية، ورئاسة أركان القيادة الشمالية، والسكرتير العسكري لوزير الحرب في آخر مناصبه.

وبتعيين مارشيسانو، يستكمل مكتب نتنياهو إعادة ترتيب موقع السكرتير العسكري بعد انتقال رومان غوفمان إلى رئاسة "الموساد"، في خطوة تؤكد استمرار تدوير كبار الضباط بين المواقع العسكرية والأمنية والسياسية الحساسة في "إسرائيل".

المصدر / فلسطين أون لاين
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