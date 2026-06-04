أزمة المياه تضرب مخيمات النزوح جنوب القطاع

حذرت إدارة مخيمات نازحي رفح من تفاقم أزمة المياه داخل مخيمات النزوح جنوب قطاع غزة، مؤكدة أن النقص الحاد في إمدادات المياه يهدد بحدوث كارثة إنسانية وصحية في ظل تزايد أعداد النازحين وارتفاع درجات الحرارة مع دخول فصل الصيف.

وقالت الإدارة، في بيان صحفي، الخميس، تابعه موقع "فلسطين أون لاين": إن مخيمات رفح تؤوي أكثر من 200 ألف نازح موزعين على نحو 180 مخيمًا، في وقت لا تتجاوز فيه كميات المياه الموردة يوميًا 2500 كوب، وهي كميات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان للاستخدامات المنزلية ومياه الشرب.

وأشارت إلى أن الأزمة تتفاقم نتيجة الزيادة المستمرة في الطلب على المياه، محذرة من انعكاسات ذلك على الأوضاع الصحية للنازحين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن، مع تزايد مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة المرتبطة بشح المياه وسوء الظروف المعيشية.

وثمنت الإدارة جهود الجهات العاملة في قطاع المياه، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومصلحة مياه بلديات الساحل، مشيدة بالدعم المقدم للتخفيف من معاناة النازحين.

ودعت الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف والمؤسسات الإنسانية ذات الصلة إلى التدخل العاجل لمعالجة الأزمة، من خلال زيادة كميات المياه الموردة بما يتناسب مع أعداد النازحين، ودعم مشاريع إنشاء وتوسعة الخزانات وشبكات التوزيع، إلى جانب تنفيذ خطة طوارئ صيفية تضمن وصول المياه بشكل منتظم إلى المخيمات.

وأكدت إدارة مخيمات نازحي رفح أن استمرار النقص الحاد في المياه يفاقم المعاناة الإنسانية ويهدد الصحة العامة لعشرات الآلاف من النازحين، مطالبة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية واتخاذ خطوات عاجلة لضمان توفير المياه باعتبارها حقًا إنسانيًا أساسيًا لا يحتمل التأجيل.

وشددت الإدارة على أن الاستجابة السريعة للأزمة باتت ضرورة ملحة لتخفيف معاناة النازحين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

المصدر / فلسطين أون لاين