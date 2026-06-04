360 طفلًا فلسطينيًا يواجهون الاعتقال والانتهاكات داخل سجون الاحتلال

كشف المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن نحو 360 طفلًا فلسطينيًا يقبعون حاليًا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل ظروف احتجاز صعبة تتداخل فيها الأعباء الصحية والنفسية مع إجراءات عقابية متواصلة، ما يجعل ملف الأسرى الأطفال واحدًا من أبرز القضايا الحقوقية المرتبطة بالطفولة الفلسطينية.

وأوضح المركز، في تقرير صدر الخميس، تابعه موقع "فلسطين أون لاين" أن من بين الأسرى الأطفال 160 طفلًا صدرت بحقهم أحكام فعلية، فيما يخضع 90 طفلًا للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، بينما ينتظر الباقون استكمال إجراءات التقاضي أمام المحاكم العسكرية، مشيرًا إلى أن معظمهم محتجزون في سجني مجدو وعوفر.

وبحسب التقرير، تجاوز عدد حالات اعتقال الأطفال الفلسطينيين منذ عام 1967 أكثر من 55 ألفًا و500 حالة، فيما سُجلت خلال العامين الماضيين وحدهما أكثر من ألفي حالة اعتقال، شملت أطفالًا دون سن العاشرة، وسط استمرار الغموض بشأن مصير عدد من الأطفال المفقودين من قطاع غزة.

وأشار المركز إلى أن الأطفال المعتقلين يواجهون منذ لحظة اعتقالهم ظروفًا قاسية تبدأ باقتحام المنازل ليلًا وعمليات التفتيش والترويع، مرورًا بعمليات التحقيق والاستجواب التي تتخللها ضغوط نفسية وانتهاكات موثقة، وصولًا إلى تداعيات طويلة الأمد تؤثر على صحتهم النفسية ومستقبلهم التعليمي والاجتماعي.

وأكد التقرير أن الأوضاع داخل السجون شهدت خلال الأشهر الأخيرة تدهورًا ملحوظًا، مع انتشار أمراض جلدية معدية، أبرزها مرض الجرب (السكابيوس)، نتيجة الاكتظاظ الشديد ونقص مستلزمات النظافة والرعاية الصحية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الأسرى الأطفال.

كما رصد التقرير استمرار جملة من الإجراءات العقابية بحق الأطفال الأسرى، من بينها العزل الانفرادي، وفرض الغرامات المالية، وعمليات النقل المتكررة بين السجون، إضافة إلى اقتحامات الأقسام والتفتيشات العنيفة وتقييد ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية الجماعية داخل المعتقلات.

وفي المقابل، أشار المركز إلى أن الأطفال الأسرى يواصلون إظهار مستويات لافتة من التماسك والتضامن الداخلي، من خلال بناء شبكات دعم متبادلة تساعدهم على مواجهة الضغوط النفسية والمعيشية والحفاظ على الروابط الإنسانية داخل السجون.

وحذر التقرير من التداعيات العميقة لاستمرار اعتقال الأطفال الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه القضية لا تقتصر على واقع الأسرى الحاليين فحسب، بل تمتد آثارها إلى مستقبل جيل كامل ما زال في مراحل التكوين الأولى من حياته، في ظل استمرار تسجيل مئات حالات الاعتقال سنويًا.

المصدر / فلسطين أون لاين