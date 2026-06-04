شهيد وإصابات في خروقات الاحتلال المتواصلة لوقف النار في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين:

صعّد الاحتلال الإسرائيلي، من وتيرة اعتداءاته على قطاع غزة، عبر سلسلة غارات جوية واستهدافات متفرقة طالت منازل ومركبات مدنية ومناطق سكنية، إلى جانب عمليات إطلاق نار وقصف بحري في عدد من المناطق، في استمرار للخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي آخر التطورات، أفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين بقصف من طائرات الاحتلال، استهدف غرفة داخل محطة إسليم للبترول، قرب مفترق الشعبية بمدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية منطقة حي تل الهوا، قرب مستشفى القدس، جنوبي مدينة غزة، أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وبحسب مصادر محلية، أطلقت طائرة مسيرة صاروخا تجاه أحد المحال التجارية، ما أوقع الإصابات في صفوف المواطنين المارة وفي داخل المحل.

وأفادت مصادر طبيّة بأن 5 إصابات بينها خطيرة في استهداف عمارة سكنية قرب بنك فلسطين في منطقة تل الهوا.

وفي وقت سابق، شنت طائرات مسيّرة إسرائيلية غارات على شارع القدس قرب مقر مجلس الوزراء ومحيط مدرسة الوحدة بمدينة غزة، حيث استهدفت سيارة مدنية بثلاثة صواريخ.

كما قصفت طائرات الاحتلال مركبة قرب ملعب الوحدة في حي تل الهوى جنوب غربي المدينة، وواصلت ملاحقة سائقها بالصواريخ بعد مغادرته المركبة.

4 إصابات في خان يونس

وفي جنوب القطاع، أُصيب أربعة مواطنين، بينهم حالة وصفت بالحرجة، إثر استهداف دراجة هوائية في محيط عمارة حدايد بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية شرق مدينة حمد شمالي المدينة.

وتواصلت الاعتداءات الميدانية بإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، حيث امتد الرصاص من محيط مستشفى الدرة وصولاً إلى منطقة مدرسة دار الأرقم باتجاه منازل المواطنين. كما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من استشهاد 9 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح جراء غارات جوية استهدفت منازل وشققًا سكنية مأهولة في مناطق متفرقة من مدينة غزة خلال ساعات الفجر.

المصدر / فلسطين أون لاين