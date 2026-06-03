فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جندي إسرائيلي يهاجم الحكومة: أُرسلنا إلى الموت ولا نتلقى العلاج الكافي

حزب الله ينشر مشاهد مثيرة لاستهداف قوة إسرائيلية في يحمر الشقيف

سفير إيران بأنقرة: المكسيك منحت تأشيرات دخول لمنتخب إيران لكرة القدم

روبيو يعلن مشاركة ترامب في قمة الناتو بأنقرة

مقتل 3 عسكريين في تحطم مروحية تابعة للبحرية البريطانية

توجهات أمريكية لإنهاء المساعدات المالية المباشرة للاحتلال

هيئة البترول: دخول 5 شاحنات غاز إلى غزة

الجيش اللبناني يعلن إصابة ضابط وجندي باستهداف إسرائيلي جنوبًا

21 قتيلاً في حريق مروع بفندق في الهند

اعتقالات واعتداءات مستوطنين تطال أراضي وممتلكات المواطنين في الضفة

جندي إسرائيلي يهاجم الحكومة: أُرسلنا إلى الموت ولا نتلقى العلاج الكافي

03 يونيو 2026 . الساعة 22:03 بتوقيت القدس
...
الجندي وجه انتقادات لاذعة لحكومة نتنياهو

وجّه جندي إسرائيلي يعاني اضطراب ما بعد الصدمة انتقادات حادة للسلطات الإسرائيلية خلال مشاركته في مؤتمر طارئ خُصص لمناقشة سياسات علاج مستخدمي القنب الطبي، معبّراً عن استيائه مما وصفه بعدم الاستجابة لاحتياجات الجنود المصابين بصدمات نفسية جراء الحروب.

وقال الجندي إنّه شارك في القتال وتعرّض لتجارب قاسية، من بينها انفجار وقع بالقرب منه ومقتل عدد من الجنود خلال خدمته في قوات الاحتياط، مؤكداً أنّه يعيش مع معاناة نفسية وجسدية مستمرة.

وأضاف أن المصابين باضطراب ما بعد الصدمة لا ينبغي التعامل معهم كمجرمين بسبب حاجتهم إلى كميات إضافية من القنب الطبي، مشيراً إلى أنّ القيود المفروضة على حصولهم على العلاج تزيد من معاناتهم اليومية.

كما أبدى استياءه من الأوضاع المعيشية التي يواجهها الجنود المصابون، قائلاً إن السلطات لا توفر لهم دعماً كافياً، سواء في مجال السكن أو العلاج، مؤكداً أنه يفكر في مغادرة "إسرائيل" إلى الخارج بحثاً عن ظروف علاجية أفضل.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد النقاش داخل "إسرائيل" بشأن أوضاع الجنود الذين يعانون من آثار نفسية ناجمة عن الحروب والعمليات العسكرية، والمطالبات بتوسيع نطاق الدعم والعلاج المخصص لهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مقترح إسرائيلي #عالم نووي إسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة