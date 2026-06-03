الجيش اللبناني يعلن إصابة ضابط وجندي باستهداف إسرائيلي جنوبًا

أعلن الجيش اللبناني، الأربعاء، إصابة ضابط وجندي إثر غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على آلية عسكرية جنوبي لبنان.

وقالت قيادة الجيش في بيان، إن "مسيّرة إسرائيلية معادية استهدفت آلية للجيش على طريق دير الزهراني ـ النبطية، ما أدى إلى إصابة ضابط وعسكري بجروح".

وأضافت أن الاستهداف يأتي "في سياق الاستهداف المتعمد لعناصر الجيش وآلياته ومراكزه".

وأشار البيان إلى تزامن الحادثة مع "الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، ولا سيما الجنوب"، والتي تؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى دمار واسع في الممتلكات والبنى التحتية.

ويأتي هذا الاستهداف بعد أيام من إصابة جنديين لبنانيين بجروح خطيرة جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبتهما في منطقة النبطية في 30 مايو/ أيار الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين