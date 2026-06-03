تقرير يكشف.. كيف شاركت سارة نتنياهو في تعيين السكرتير العسكري لرئيس الوزراء

كشفت "القناة 12" العبرية، في تقرير وصفته بالحصري، أن سارة نتنياهو شاركت في مقابلات أجريت لمرشحين لمنصب السكرتير العسكري لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، داخل مكتبه الرسمي.

وبحسب التقرير، الذي نشرته القناة، الأربعاء، وصل العميد غاي مركيزانو إلى مقابلة نهائية في مكتب رئيس الوزراء عشية عيد الأسابيع اليهودي، حيث أفادت مصادر مطلعة بأن سارة نتنياهو دخلت إلى غرفة المقابلة في غياب نتنياهو نفسه، وأجرت حديثًا مع المرشح.

ونقلت القناة عن بعض المصادر قولها إن طبيعة الحديث بدت أقرب إلى "مقابلة شخصية"، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن دور سارة نتنياهو في عملية اختيار المرشحين للمناصب الرسمية.

وأضاف التقرير أن هذه المعطيات تنضم إلى معلومات سابقة تحدثت عن مشاركة سارة نتنياهو في مقابلات وتقييم مرشحين لشغل مناصب رسمية داخل مؤسسات الاحتلال.

يشغل اللواء رومان غوفمان منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. والذي تم تعيينه في هذا المنصب في 16 مايو/أيار 2024.

ويُعد السكرتير العسكري حلقة الوصل الأساسية والمستشار الأمني المباشر بين رئيس الوزراء والمؤسسة العسكرية في دولة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين