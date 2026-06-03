أطباء بلا حدود تحذر من خطورة عسكرة المساعدات في غزة

حذّرت منظمة أطباء بلا حدود من تكرار نماذج "عسكرة المساعدات الإنسانية" في قطاع غزة، مؤكدة أن تجربة مؤسسة غزة الإنسانية، التي تولت توزيع المساعدات الغذائية في القطاع خلال العام الماضي، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الأشخاص وخلفت آثارا نفسية واجتماعية وصحية مستمرة حتى اليوم.

وقالت المنظمة، في تقرير بمناسبة مرور عام على بدء عمل المؤسسة، إن نظام توزيع المساعدات، حلّ محل منظومة المساعدات التي كانت تنسّقها الأمم المتحدة، قبل أن يتوقف بعد نحو 6 أشهر وسط أعمال عنف واسعة النطاق ارتبطت بعمليات التوزيع.

وأوضح رئيس بعثة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جوان توبو، أن المنظمة وثقت تعرض أشخاص كانوا يسعون للحصول على الغذاء في ظل الحصار والظروف الإنسانية القاسية لمستويات مروّعة من العنف، مشيراً إلى إصابة أطفال ونساء ومدنيين بإطلاق نار مباشر أو خلال حوادث تدافع عند نقاط التوزيع.

وأضاف أن العديد من المصابين ما زالوا يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية والمطابخ المجتمعية نتيجة الإصابات الدائمة التي حدّت من قدرتهم على العمل وإعالة أسرهم.

وبحسب المنظمة، أُنشئت مؤسسة غزة الإنسانية في أواخر أيار 2025 لتشغيل أربعة مواقع لتوزيع الغذاء، بعد تقليص مئات نقاط التوزيع السابقة، فيما تولّى متعاقدون أمنيون أميركيون حماية المواقع، مع استمرار السيطرة الإسرائيلية على محيطها.

وأشارت أطباء بلا حدود إلى أن فرقها الطبية سجّلت بين حزيران وتشرين الأول 2025 نحو 32 وفاة، وقدّمت العلاج لـ1885 مصاباً في مركزي العطار والمواصي للرعاية الصحية الأولية في خان يونس.

المصدر / فلسطين أون لاين