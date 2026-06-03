فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الضمير": أكثر من 9500 مفقود في غزة منذ بدء حرب الإبادة

إعلان مهم من بلدية خانيونس بشأن خط مياه "ميكروت"

واشنطن تتبرأ من مساعي "إسرائيل" السيطرة على 70 بالمئة من غزة

وزارة الصحة: 3 شهداء و35 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة

الحكم بالمؤبد على رئيس حركة النهضة بتونس راشد الغنوشي

عرسان وعرائس غزة.. بدلات زفاف بلا صيانة وأحلام يهددها الحصار

وزارة التربية والتعليم تعلن تفاصيل امتحان الثانوية العامة 2026 لطلبة قطاع غزة

ناصر اليافاوي.. الأكاديمي الذي قاوم النسيان بالكلمة والتاريخ

الاحتلال يواصل خرق التهدئة بغزة.. شهيد وعمليات نسف وقصف مدفعي

تقرير يفند مزاعم نتنياهو بشأن المهاجرين ويكشف اتساع الهجرة العكسية

واشنطن تتبرأ من مساعي "إسرائيل" السيطرة على 70 بالمئة من غزة

03 يونيو 2026 . الساعة 13:38 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الخطة الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة على 70 بالمئة من مساحة قطاع غزة ليست جزءا من خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة للجنة الفرعية بمجلس النواب الأمريكي، مساء الثلاثاء، خُصصت لمناقشة طلب موازنة الإدارة الأمريكية للسنة المالية 2027، حيث أجاب عن أسئلة أعضاء المجلس.

وردا على سؤال وجهته النائبة الديمقراطية روزا ديلورو بشأن تعليمات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلقة بـ"الاستيلاء" على 70 بالمئة من أراضي قطاع غزة، قال روبيو: "لدينا خطة، وهذه الخطة لا تتضمن مثل هذا الأمر".

وصرح نتنياهو الخميس الماضي، بأن القوات الإسرائيلية تسيطر حاليا على نحو 60 بالمئة من قطاع غزة، وأنها تعتزم رفع هذه النسبة إلى 70 بالمئة.

وسبق أن أعلنت "إسرائيل" سيطرتها على 53 بالمئة من مساحة القطاع، عقب انسحاب نفذته ضمن المرحلة الأولى من الخطة المدعومة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يذكر أن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، المعلنة في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي والمؤلفة من 20 بندا، مدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بدأت "إسرائيل" بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، وخلّفت نحو 73 ألف شهيد وحوالي 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، تواصل "إسرائيل" الإبادة عبر تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وقصف يومي أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف المدنيين الفلسطينيين.

المصدر / وكالات
#غزة #واشنطن #الاحتلال #أمريكا #نتنياهو #ماركو روبيو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة