غارات وقصف ونسف منازل.. الاحتلال يواصل خرق التهدئة في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأربعاء، عبر تنفيذ عمليات نسف واسعة وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف استهدف عدة مناطق في القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت ثماني عمليات نسف لمنازل المواطنين في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت المنطقة ذاتها.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل كثيف تجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، فيما تعرضت المناطق الشرقية لمدينة غزة لقصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وفي شمال القطاع، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مخيم جباليا، بينما أطلق الطيران المروحي نيرانه بكثافة على المناطق الشرقية لمخيمات وسط القطاع، في استمرار للتصعيد العسكري رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وتواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ 237 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة الموقعة في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بوساطة عربية وأمريكية، في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وبيّنت معطيات فلسطينية رسمية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، أن إجمالي حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 الماضي ارتفعت إلى 933 شهيدًا، بالإضافة لـ 2868 إصابة.

وبلغت الإحصائية التراكمية للعدوان العسكري وحرب الإبادة الجماعية منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في قطاع غزة 72 ألفًا و942 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 172 ألفًا و967 مصابًا.

المصدر / فلسطين أون لاين