فرنسا تمنح رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الوسام الوطني الفرنسي للاستحقاق

منحت الجمهورية الفرنسية رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب الوسام الوطني الفرنسي للاستحقاق، وذلك في المقر الرئيسي للجمعية، بحضور القنصل العام لفرنسا في القدس نيكولاس كاسيانيدس.

وقدم القنصل الفرنسي، الوسام الوطني الفرنسي لرئيس جمعية الهلال الأحمر، تقديرا للعمل الدؤوب الذي اضطلع به الخطيب منذ توليه رئاسة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عام 2000، من أجل إيصال خدمات الإسعاف والإغاثة الطبية الطارئة إلى جميع أنحاء فلسطين وجميع السكان دون استثناء.

وأوضحت القنصلية الفرنسية أن هذا التكريم يشكل إشادةً بالعمل المتميز الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وموظفوها ومتطوعوها ككل، الذين تمكنوا من مواصلة أداء مهامهم في ظروف بالغة الصعوبة، وغالباً ما كان ذلك على حساب سلامتهم الشخصية، ولا سيما في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين